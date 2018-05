A declaração de Jaime Marta Soares à saída da reunião de Alvalade

Jaime Marta Soares, presidente demissionário da mesa da Assembleia-Geral do Sporting, anunciou esta segunda-feira, após uma reunião de quase quatro horas, que os órgãos sociais do clube de Alvalade se irão reunir de novo na quinta-feira, novamente às 19 horas."Foi uma reunião de reflexão e de muita serenidade. Apresentámos à direção aquilo que são os nossos pontos de vista e propostas, bem fundamentadas e baseadas naquilo que são os interesses dos sócios. Tivemos oportunidade de ouvir atenciosamente e com grande sentido de responsabilidade aquilo que a direção tinha para nos dizer. E perante não termos tomado uma decisão, deixámos agendada para quinta-feira uma reunião, à mesma hora, onde decidiremos no concreto e com objetividade aquilo que mais importa para os destinos do Sporting", declarou à saída da reunião o presidente da MAG dos leões, insistindo depois que o Sporting não se pode precipitar na decisão a tomar.

Autor: Fábio Lima