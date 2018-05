Jaime Marta Soares anunciou AG de destituição sob um coro de protestos

Foi com muita dificuldade que Jaime Marta Soares revelou aos jornalistas o que aconteceu na reunião de cerca de três horas dos órgãos sociais do Sporting, em que Bruno de Carvalho recusou demitir-se, levando à marcação de uma AG de destituição para 23 de junho.Perante muitos adeptos a insultarem-no, o presidente demissionário da AG dos leões afirmou que BdC "recusou tudo" e que "falou durante duas horas e meia e nós meia hora". Foram as únicas palavras de Marta Soares, que várias vezes disse que "não havia condições" para fazer a sua intervenção e pedindo "serenidade e respeito".