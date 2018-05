Jaime Marta Soares chegou ao Multiusos de Alvalade por volta das 17h30, não prestando quaisquer declarações aos jornalistas presentes, que aguardam ainda por mais desenvolvimentos relativamente às buscas que decorreram até há instantes na SAD, no âmbito da operação 'Cash Ball'.Segundo Record apurou, Marta Soares estará em Alvalade para uma eventual reunião com os outros elementos da mesa da Assembleia Geral do Sporting, para discutir o futuro dos leões.