À entrada para nova reunião com o Conselho Diretivo do Sporting, que apelidou de "decisiva", Jaime Marta Soares sublinhou que mantém "o que disse no primeiro encontro" com Bruno de Carvalho e seus pares, frisando que, depois de hoje, "nada ficará como dantes". O presidente demissionário da mesa da Assembleia Geral referiu que não pretende uma AG de destituição mas lembrou que essa tem sido a vontade apresentada por alguns sócios e que não poderá evitar permanentemente esses desejos."Esta é uma reunião para decidir com serenidade e procurar consensualizar as decisões. Dentro do Sporting não somos inimigos uns dos outros mas sim sócios que querem o bem do clube. É dentro desses princípios que vai decorrer a reunião. Vamos reiterar o que dissemos na primeira reunião. O que tratamos na última reunião é que hoje íriamos decidir o que importa para acabar com esta instabilidade no clube. Vamos reunir com Conselho Diretivo para vermos se conseguimos consensualizar o que importa fazer, que é criar estabilidade no clube. Nada ficará como dantes e hoje será uma reunião decisiva. A mesa da AG não queria utilizar o recurso de uma AG de destituição. Se isso tiver de acontecer a responsabilidade não é da AG, que tem feito tudo o que está ao nosso alcance para ultrapassar esta dificuldade. Há sócios a pedir AG de destituição que temos vindo a evitar, mas não vou ignorar a vontade dos sócios", disse Marta Soares aos jornalistas em Alvalade.