Continuar a ler

Em declarações à agência Lusa, o dirigente não quis comentar os ataques de que foi alvo hoje na conferência de imprensa de Bruno de Carvalho - "isto é pura e simplesmente para ignorar" -, preferindo realçar o facto de o Sporting ser um clube "da afirmação dos valores, do desporto e da dignidade".Jaime Marta Soares focou a sua atenção na imagem do Sporting, que espera comece a ser recuperada domingo na final da Taça de Portugal com o Desportivo das Aves."Só entendo pedir aos sportinguistas para que estejamos todos unidos domingo no Jamor de forma a darmos a Portugal e ao mundo um exemplo dos grandes valores do desporto, cidadania e da dignidade, valores assumidos por todos os sportinguistas, deste os atletas, aos sócios, simpatizantes e adeptos, que efetivamente merecem a minha grande amizade, respeito e admiração", disse.Entre outras críticas, Bruno de Carvalho acusou hoje Jaime Marta Soares de lhe ter proposto uma "cimeira secreta" com Luís Filipe Vieira , presidente do Benfica, considerando que após a sua nega a relação entre ambos passou a ser "muito difícil". O Benfica também reagiu de imediato, em comunicado, às declarações de Bruno de Carvalho, desmentindo , "de forma perentória, que alguma vez tenha sido solicitado pelo Presidente do SLB, Luís Filipe Vieira, qualquer tipo de cimeira ou encontro com o presidente do Sporting CP".