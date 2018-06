Continuar a ler

"Neste momento deve imperar o bom senso, a serenidade e o respeito entre as pessoas e acima o que mais importante, o respeito pelo Sporting Clube de Portugal", frisou.



Jaime Marta Soares comentou a notícia avançada por Record, dando conta que Rui Patrício rescindiu o contrato com o Sporting. "Rui Patrício é uma das principais referências do Sporting, é um jogador que deu tudo ao Sporting. Vive o Sporting. Sempre tive orgulho dele. E vi o orgulho dele em envergar ao peito o emblema do Sporting. Não posso deixar de lamentar que isto está a acontecer", referiu à Sport TV.