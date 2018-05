Jaime Marta Soares: «Nenhum jogador me disse que queria sair»

Jaime Marta Soares afirmou esta terça-feira o seu "apoio incondicional aos jogadores e equipa técnica" do Sporting. O presidente da Mesa da Assembleia geral diz que falou "praticamente com todos os jogadores dos momentos complicados que passaram", referindo que estes "estão muito magoados e muito tristes, mas com uma fé inabalável"."Nenhum me transmitiu que queria sair do clube, nenhum me disse que não iria ao Jamor", afirmou Jaime Marta Soares, adiantando ainda que "na segunda feira vai convidar/convocar todos os órgãos sociais para discutir" a situação que se vive atualmente no clube."Na próxima segunda-feira, após o jogo da Taça de Portugal, depois de serenarem todas essas situações e depois daquilo que eu acredito que será uma vitória esclarecedora, vou convidar ou convocar, se for caso disso, todos os órgãos sociais para analisarmos em conjunto o momento que o Sporting está a viver e, a partir daí, tomarmos as decisões consentâneas com esta realidade", referiu.