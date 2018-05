Presente em Vila do Conde numa dedicatória a todas as gerações da Seleção Nacional, Jaime Pacheco, no final, também comentou os tempos que se vivem em Alvalade."Estou triste com esta situação porque o Sporting é um clube que estimo. Acho que é unânime que o presidente do Sporting se deve demitir. Os jogadores não mereciam nada disto", sustentou Pacheco.Quanto à situação da quase total ausência de treino dos leões na semana de preparação para a final do Jamor de amanhã, Jaime Pacheco até vê um lado positivo: "A equipa vai jogar com toda a força e orgulho. Às vezes é melhor descansar até para ajudar do ponto de vista anímico. Não vai ter grande influência na minha opinião. Os adeptos têm é de demonstrar carinho e apoio aos jogadores!"

Autor: Rúben Tavares