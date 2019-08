Jantar gera mal entendido na Madeira

A imprensa madeirense noticiou este domingo um alegado mal-estar entre o Núcleo Sportinguista Leões da Madeira e o presidente da direção do Sporting, por, alegadamente, Frederico Varandas não ter estado presente num jantar do núcleo que decorreu no sábado à noite nem ter apresentado qualquer justificação para a sua ausência. Segundo Record apurou tratou-se de um encontro, não oficial, promovido a título particular por um secretário da direção do núcleo, para o qual Varandas não recebeu qualquer convite.





Duarte Agrela, presidente dos Leões da Madeira, confirma a versão. "Nem eu nem o vice-presidente estivemos presentes. Na ausência do presidente da AG, Marques de Freitas, um secretário da direção resolveu levar a cabo a iniciativa. O presidente nunca se recusou a receber-nos e na última vez que esteve na Madeira recebeu-nos no hotel. Foi tudo um mal entendido", esclarece Agrela, pouco antes do arranque do Marítimo-Sporting no Funchal.