Jardel e Niculae jogam juntos

Jardel e Marius Niculae formaram uma grande dupla de ataque no Sporting e, hoje, os dois antigos jogadores vão voltar a calçar as chuteiras para reeditar essa parceria, agora com fins beneficentes. A partida vai realizar-se no estádio do Dínamo Bucareste e colocará frente a frente uma equipa de Niculae contra outra formada por amigos do antigo internacional romeno, Popescu.