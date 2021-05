Jardel e o fim do jejum do Sporting: «Demorou porque eu parei de jogar!»

Mário Jardel foi um dos elementos que brilhou no título do Sporting de 2001/02 e esta terça-feira, após o regresso do leão às conquistas, assumiu à imprensa brasileira viver um momento especial à 'boleia' daquilo que Rúben Amorim e companhia fizeram esta temporada. À ESPN, Super Mario brincou até e explicou por que razão o clube de Alvalade esteve tanto tempo sem vencer.





"Demorou porque eu parei de jogar! Era sempre FC Porto e Benfica. O Sporting foi campeão em 1999 e 2001. Depois só ontem... Foi um dia muito especial. O Sporting teve sempre uma estrutura maravilhosa, com uma Academia maravilhosa, mas fazia contratações erradas. Acho que isso, para ter um planeamento mal feito, sofrem os adeptos e isso levou a essa pausa nos últimos. Rúben Amorim veio para deixar marca e conseguiu entrar para a história como eu. Dar os parabéns a todos. Conheço bem essa casa, foi um dia em que Lisboa parou", começou por dizer o antigo avançado.Ex-jogador do FC Porto, Jardel viveu títulos nos dois clubes e assume que há diferenças na forma de os encarar. "Eu fiz parte de quatro anos no FC Porto em que fui sempre o melhor marcador. A atmosfera é diferente, há um controlo maior no Porto. Não sei se dos dirigentes, mas é algo especial no Porto... Dizem que do lado de Lisboa o pessoal gosta mais de uma festa, o do Porto é mais controlado e de certa forma há uma verdade aí e acredito que faça a diferença na responsabilidade de ter uma equipa do sul e do norte", explicou.Questionado sobre as duas equipas, a sua e a aquela que se sagrou campeã, Jardel diz que não há comparação. "Dois anos antes ganhou com um avançado que era o Acosta. Depois foi campeão comigo e agora, 19 anos depois, foram campeões de novo. Espero que seja campeão daqui a dois anos novamente e que não passe o tempo que passou depois. Pela estrutura que tem, a questão financeira. Vai contratar jogadores, o treinador vai ter de ter cautela nas contratações, pois tem um grupo jovem, esta equipa não se compara à nossa. A nossa era muito melhor! Cristiano Ronaldo, João Pinto, André Cruz, Rui Jorge... Paulo Bento. A nossa equipa era uma seleção"."Não sei se viram a festa. Foi a loucura. São 18 anos, está aquela coisa engasgada para soltar. Estive lá há cinco meses e não conseguia andar direito na rua, porque me estavam sempre a perguntar 'quando é que vamos ser campeões?'. Até os benfiquistas, 'se jogasse na minha equipa...' não joguei porque não me contrataram! Dou o mérito ao Rúben Amorim, por saber controlar o grupo e levar o título. O Sporting vacilou, com três empates seguidos, mas o jogo com o Sp. Braga foi muito importante. E aí o Sporting leva toda a confiança para este último, que deu o título", finalizou.