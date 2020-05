Jardel: «É sempre Porto-Benfica, Porto-Benfica... É hora de dar uma ‘quebrada’»

Mário Jardel considera que já está na hora de o Sporting voltar a ser campeão, 18 anos depois do último título. No podcast 'Sporting160', o antigo goleador lembrou que de então para cá tem sido sempre uma luta reservada a dois





"O Sporting precisa de ser campeão. É sempre Porto-Benfica, Porto-Benfica... É hora de dar uma ‘quebrada’. Estou aqui para ajudar", referiu o ex-avançado leonino e também dos dragões.No podcast, Jardel recordou também a sua ausência dos convocados do Brasil para o Mundial'2002, semanas depois de ter conquistado a Bota de Ouro Europeia. "Nunca guardei mágoa do Felipão, converso até hoje com ele. Entrei numa depressão enorme, mas hoje estou super bem. Não valia a pena desgastar-me . Demorei um pouco para absorver essa não convocatória. A depressão fez-me cair bastante, ainda bem que foi no final da carreira. Venci novamente fora de campo", vincou Jardel, mostrando-se disponível para voltar."Posso dizer com convicção que hoje o Jardel é uma pessoa renovada. Amo a minha vida hoje. Se surgir uma proposta em Portugal, seja do Sporting ou outro clube, vou analisar. Estou muito grato ao futebol português e tenho dois filhos que moram em Portugal, assim até ficava mais perto deles", finalizou.