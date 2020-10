Jardel regressou à Academia do Sporting para "matar saudades"

Mário Jardel fez jus ao velho dizer e, de facto, o bom filho a casa tornou, neste caso à Academia do Sporting. O ex-avançado brasileiro dos leões foi recebido em Alcochete pelo antigo companheiro Nélson Pereira, atual diretor da equipa B e sub-23, e aproveitou para "matar saudades" do clube que representou entre 2001 e 2003.





"Quero agradecer o convite do Nélson Pereira e de toda a direcção, vim matar saudades. Ficou o legado e estou muito grato ao Sporting. Sempre que venho a Lisboa faço uma visita, ainda por cima com todo o carinho dos que participaram na minha história e que estão aqui. É muito gratificante recordar coisas boas", sublinhou Jardel, hoje com 47 anos, deixando rasgados elogios ao trabalho realizado pelos responsáveis leoninos."Temos exemplos que mostram que as categorias de base são fundamentais para fazer o que o Sporting fez de melhor, que foi formar Luís Figo, Cristiano Ronaldo ou Ricardo Quaresma. É indiscutível a boa estrutura que o Sporting tem para formar jogadores, tiro o chapéu. Quero dar os parabéns a todos os que trabalham aqui diariamente para formar os atletas", rematou 'Super Mário'.Refira-se que, além de Jardel, também Paíto esteve presente na Academia Cristiano Ronaldo, numa curiosa coincidência que não está relacionada com o motivo que levou à visita de Jardel. O ex-avançado brasileiro e o ex-lateral moçambicano foram colegas de equipa entre 2001 a 2003.