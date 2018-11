Jefferson adquiriu nacionalidade portuguesa

Jefferson já completou o processo para adquirir nacionalidade portuguesa e o lateral-esquerdo do Sporting já recebeu o cartão de cidadão nacional.O jogador de 30 anos tinha feito o pedido há mais de um ano e agora, por fim, concluiu esse processo de naturalização.Depois de uma primeira passagem pelo Estoril, em 2010/11, Jefferson fixou-se no nosso país na época 2012/13, de novo no emblema da Amoreira. Foi daí que, no verão de 2013, deu o salto para o Sporting. Pelo meio, na temporada passada, esteve ainda cedido ao Sp. Braga.Recorde-se que outro jogador do Sporting, no caso