Jefferson antevê dérbi: «Sporting tem de pressionar e não deixar o Benfica ter bola»

O lateral brasileiro Jefferson acredita que o Sporting vai dar uma boa resposta contra o Benfica no dérbi desta sexta-feira, para a 17.ª jornada da Liga NOS, e que vai sair vencedor frente ao rival.

Em entrevista à Lusa, o ex-jogador sportinguista recusou a existência de favoritismo de qualquer uma das equipas, mas vincou a sua expectativa de ver a antiga equipa quebrar o 'jejum' de triunfos frente aos encarnados no campeonato, que já dura desde 9 de abril de 2012, em que o emblema de Alvalade se impôs por 1-0 (golo de Ricky Van Wolfswinkel). Desde então registaram-se quatro empates e três vitórias para o Benfica.

"Os tabus são para ser quebrados. Espero que o Sporting faça um grande jogo e possa quebrar esse tabu com sete anos. Com certeza vão quebrar e ter uma bela vitória", afirmou Jefferson, que se desvinculou do clube após a última temporada, assegurando: "É um jogo difícil para ambas as partes e tenho a certeza que o Sporting vai apresentar um bom futebol. Nestes jogos a equipa cresce e penso que vai sair com um bom resultado deste dérbi".

O historial recente dos dérbis em Alvalade tem sorrido mais ao rival da Luz, que igualou na última época o anfitrião em termos de triunfos: 32 para cada lado e 21 empates em 85 jogos a contar para o campeonato. Simultaneamente, o Benfica apenas conhece o sabor da vitória fora de portas desde a entrada de Bruno Lage para o comando da equipa, um dado que é visto pelo lateral esquerdo, de 31 anos, como mais um aviso para o Sporting.

"O Benfica joga sempre para ganhar, tanto em casa como fora. Não vai jogar com medo, vai jogar para ganhar. Não perdeu ainda nenhum jogo fora de casa, mas é lógico que vai respeitar bastante o Sporting", observou.

Jefferson destacou ainda a importância do médio Pizzi no Benfica.

"É um jogador inteligente, pensa rápido o jogo e define bem as jogadas. Faz o jogo fluir e a equipa jogar, é um jogador que tem muita qualidade", frisou.

Na memória de Jefferson, que está atualmente livre para assinar por outro clube, figura ainda o dérbi da última época, no qual o Benfica se impôs por 4-2 no reduto 'leonino'. Apesar da derrota expressiva, o defesa lembrou o "excelente jogo" e o espetáculo que contribuiu para a história do dérbi, lamentando somente a má entrada do Sporting nesse encontro.

"O Sporting entrou muito sonolento no jogo, deixámos o Benfica jogar. Contra o Benfica não os podemos deixar pensar muito, porque têm muitos jogadores de qualidade, entrosados e a jogar juntos há muitos anos. O Sporting deixou o Benfica tomar conta do jogo, não pressionou muito e é isso que o Sporting tem de fazer neste jogo: pressionar, não deixar o Benfica ter bola e jogar para ganhar", concluiu.

O dérbi da 17.ª jornada da I Liga de futebol entre o Sporting, quarto classificado, com 29 pontos, e o Benfica, líder, com 45, realiza-se esta sexta-feira, às 21:15, no Estádio José Alvalade.