Jefferson apela à união

Numa altura em que o seu futuro continua indefinido, sendo certo que não entra nas contas de Marcel Keizer para esta temporada, Jefferson voltou a utilizar as redes sociais para comunicar com os adeptos leoninos e, ontem, foi tempo de o lateral recordar a conquista da... Supertaça de 2015, frente ao Benfica, precisamente o eterno rival que goleou o leão no passado dia 4. "União e força. Um grande momento não deve ser esquecido. Nem tudo são espinhos, juntos somos mais fortes", escreveu Jefferson, de 31 anos, no Instagram, numa publicação que incluía um vídeo dos momentos da festa.

Contratado ao Estoril em 2012/13, Jefferson seria o terceiro jogador com mais partidas (126) pelo Sporting no atual plantel – só superado por Coates (162) e Bas Dost (127) – e conquistou quatro troféus em Alvalade. Na época anterior, o esquerdino foi opção em 22 encontros mas acabou por não entrar nos planos de Keizer para 2019/20, treinador que conta com Borja, Acuña e o jovem Nuno Mendes para aquela posição.