Jefferson apontado à Real Sociedad

Aportar experiência e maturidade a uma defesa que é, provavelmente, a mais jovem da Liga espanhola. É com este objetivo que Roberto Olabe, diretor-geral de futebol da Real Sociedad, olha para Jefferson, o lateral do Sporting que termina contrato na próxima época. Os bascos têm três soluções para a posição, mas a mais credível, o luso-francês Kévin Rodrigues, de 25 anos, esteve afastado, por lesão, durante toda a época e o seu regresso encerra dúvidas. A possibilidade de ser transferido está também em aberto, ele que esteve na mira do Sporting em janeiro. Jefferson continua de férias, quer permanecer no Sporting e desconhece abordagens do emblema basco com vista à sua contratação.