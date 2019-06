Jefferson de novo na rota do Eibar

O nome de Jefferson voltou a estar ontem em destaque na imprensa espanhola. A ‘Marca’ escreve que o lateral do Sporting está na lista de potenciais reforços do Eibar, juntamente com Álvaro Tejero. Recorde-se que Jefferson tem contrato por mais um ano com os leões e, a Record, confirmou recentemente que deseja ficar em Alvalade na próxima temporada.