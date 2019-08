Jefferson despede-se de Bas Dost: «Um dos melhores avançados do mundo»

Tal como já tinha feito Bruno Fernandes , Jefferson publicou uma mensagem de despedida destinada a Bas Dost, avançado que assinou esta semana pelo Eintracht Frankurt e rendeu sete milhões de euros ao Sporting."Foi um prazer trabalhar ao lado de um dos melhores avançados do mundo. Bas, sorte na sua carreira, na sua vida e no seu novo clube. Deus te abençoe, você merece", escreveu o lateral esquerdo, no Instagram, na descrição de um vídeo com algumas jogadas protagonizadas por ambos. O brasileiro, recorde-se, tem treinado à margem do plantel.