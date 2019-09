Jefferson despede-se do Sporting: «Saio com a certeza de dever cumprido»

Jefferson colocou na segunda-feira um ponto final a uma longa ligação ao Sporting, rescindindo com os leões no último dia de mercado. O lateral deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais."Hoje agradeço e despeço-me dos meus colegas de equipa e desses grandes adeptos, estou feliz pelo que vivi com vocês nesses seis anos em que fiz parte dessa casa. Estou muito agradecido pelo tempo que passei aqui, pelas pessoas que conheci, pelos amigos que fiz e por todo apoio da torcida ao longo dessa jornada. Tenham a certeza que de mim vocês tiveram toda a dedicação e saio com a certeza de dever cumprido. Obrigado a todos os que fizeram parte dessa etapa da minha história no Sporting e aos adeptos por toda a força e apoio, a minha palavra para vocês é GRATIDÃO", escreveu Jefferson no Instagram.Recorde-se que o lateral chegou ao Sporting na época 2013/14.