Jefferson não se apresentou

No primeiro dia de trabalho, além dos internacionais que representaram ou ainda estão nas respetivas seleções, há a registar as ausências de Petrovic, André Pinto, Jefferson, Carlos Mané, Viviano ou Gauld. Este lote de jogadores não entra nos planos de Marcel Keizer e foram-lhes concedidos mais alguns dias de férias para encontrarem uma solução que agrade a ambas as partes. Caso nos próximos dias não encontrem um clube para prosseguir a carreira, os futebolistas terão de apresentar-se em Alvalade, pois têm contrato. Para já, o treinador trabalha com 13 jogadores formados no clube.