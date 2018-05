O jornal inglês 'Mirror' escreve esta quinta-feira que Jeremy Mathieu está na mira do novo treinador do Arsenal, o espanhol Unai Emery. O técnico e o jogador francês do Sporting, de 34 anos, conhecem-se já há alguns anos, dos tempos e que trabalham juntos no Valencia.Emery antevê o defesa central como um bom líder para o balneário dos gunners. Trabalharam juntos durante três anos, em temporadas que o Valencia conseguiu qualificações para a Liga dos Campeões.