Jesé deixa mensagem nas redes sociais e fala no "segredo da felicidade"

Jesé Rodríguez recorreu esta quarta-feira às redes sociais para divulgar uma mensagem para retratar o momento que diz estar a viver no Sporting."Trabalhar com alegria é o segredo da felicidade", escreveu o avançado espanhol dos leões na legenda de uma fotografia no treino de hoje na Academia de Alcochete O trabalho extra realizado por Jesé Rodríguez deu os frutos desejados e, neste momento, o atleta apresenta os índices físicos ideais que lhe permitem lutar pela titularidade. O avançado só não apresenta o ritmo desejado, mas este problema só será solucionado quando somar mais tempo de utilização.Conformeescreveu oportunamente, o reforço leonino chegou a Alvalade com excesso de peso, e comprometeu-se a cumprir um rigoroso plano físico e alimentar. No mês passado, o internacional sub-20 espanhol já tinha perdido mais de três quilogramas, mas nas últimas semanas conseguiu eliminar mais dois e, desta forma, entrou no peso que é considerado ideal.O empenho demonstrado pelo atacante, de 26 anos, deixou os responsáveis leoninos convictos da sua vontade em dar uma volta à sua carreira. O atleta tem realizado todas as refeições na Academia de forma a poder mais facilmente controlado pelos nutricionistas, um sacrifício que se revelou fundamental para atingir os atuais níveis físicos.O camisola 21 dos leões já foi titular nos jogos com Rio Ave (Taça da Liga) e D. Aves (campeonato), mas ainda nunca completou os 90 minutos. A sua reintegração está a ser feita de uma forma gradual e, frente ao Alverca, é muito provável que o futebolista tenha uma nova oportunidade de alinhar mais minutos.







