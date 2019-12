Jesé descarrega frustração da saída no microfone

Pouco antes de ser substituído por Luiz Phellype, Jesé Rodríguez teve nos pés uma oportunidade soberana para colocar os leões em vantagem, mas foi incapaz de desfeitear Mateus Pasinato. Talvez por isso – e porque nenhum futebolista gosta de ser substituído –, o avançado abandonou o relvado dando claros sinais de insatisfação, acabando por descarregar a sua frustração num microfone, de captação de som ambiente, que se encontrava por trás da baliza defendida por Mateus Pasinato.

Um descontentamento momentâneo, já que quando chegou ao banco de suplentes, cumprimentou Silas antes de sentar-se juntos dos restantes companheiros de equipa.

Ainda no período de compensação do primeiro tempo, o Moreirense beneficiou de um livre indireto que deixou o avançado espanhol confuso. Indeciso se devia ficar na barreira ou marcar de perto Luís Machado, à entrada da área, pediu indicações à equipa técnica, recebendo ordens para ficar na barreira. Na sequência do livre, a bola foi ter com Luís Machado, que rematou por cima da barra.