Jesé e Bolasie têm acordo para deixar o Sporting

O Sporting chegou a acordo com Jesé Rodríguez, Yannick Bolasie e os respetivos clubes de origem para antecipar o final da época de empréstimo. O espanhol e o franco-congolês estavam cedidos por PSG e Everton e já não vão voltar a trabalhar na Academia até 30 de junho, dia em que expiravam os seus contratos. O anúncio oficial da decisão está preso apenas pela assinatura do acordo.





A saída de Jesé e Bolasie já era esperada desde que, no início de fevereiro, o presidente do Sporting, Frederico Varandas admitiu esse cenário em entrevista a. O próprio empresário de Bolasie confirmou, no início de abril, em declarações ao nosso jornal, que o atacante estava, mesmo, de saída de Alvalade.A antecipação do final dos empréstimos foi provocada pela paragem das competições devido à pandemia do novo coronavírus. Na melhor das hipóteses, a Liga só será retomada no início de junho, mês em que terminavam os contratos de Jesé e Bolasie. Como os dois jogadores não estavam nos planos de Rúben Amorim, o Sporting entrou em contacto com todas as partes, que compreenderam os argumentos e aceitaram antecipar a saída.O Sporting podia exercer opção de compra por ambos os jogadores: a de Jesé estava fixada em 7 milhões de euros e a de Bolasie em 4,5 milhões de euros.No caso concreto de Jesé, o espanhol tem um ordenado bruto de 6 milhões de euros no PSG. O Sporting comprometeu-se a pagar um terço desse valor pela época de empréstimo, ou seja, 2 milhões de euros.