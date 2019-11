Jesé novidade no treino do Sporting

Jesé Rodríguez foi a principal novidade do treino do Sporting realizado na manhã desta quinta-feira, de preparação para o jogo da Liga Europa com o PSV. Destaque ainda para os regresso dos internacionais Bruno Fernandes, Marcos Acuña, Miguel Luís e Luís Maximiano. Ristovski e Gonzalo Plata voltam sexta-feira.Silas chamou para participar no treino João Oliveira (defesa), João Silva (defesa), Tomás Silva (médio) e Gonçalo Costa (defesa).Rodrigo Battaglia e Fernando treinaram integrados sob vigilância médica. Jovane Cabral continua entregue ao departamento médico e unidade de performance, tendo voltado a fazer trabalho com bola no relvado. Renan Ribeiro fez apenas tratamento.Coates tem uma lesão muscular de baixo grau na coxa direita, revelaram os exames.O Sporting volta a treinar sexta-feira às 10h30.