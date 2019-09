Jesé Rodríguez e Bolasie no primeiro treino do Sporting com Leonel Pontes ao comando

Leonel Pontes orientou esta quarta-feira o primeiro treino do Sporting, após a saída de Marcel Keizer, contando já com os reforços Bolasie e Jesé Rodríguez.Já o brasileiro Fernando encontra-se esta manhã a realizar exames complementares, estando por isso ausente da sessão de trabalho, assim como outros dez jogadores ao serviço das respetivas seleções nacionais.O despedimento do técnico holandês Marcel Keizer, na terça-feira, precipitou a promoção de Leonel Pontes , que até à data orientava os sub-23 - somam cinco vitórias em outros tantos jogos. Leonel Pontes deu os primeiros passos ainda na formação do Sporting , tendo subido à equipa principal há 14 anos, ao lado de Paulo Bento, como adjunto.Recorde-se que também na altura da saída de Paulo Bento do Sporting, em 2009, foi Leonel Pontes quem assegurou o comando técnico dos leões até à chegada de Carlos Carvalhal.