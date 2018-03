Jorge Jesus não acompanhou a equipa no agradecimento final aos adeptos leoninos que se deslocaram a Chaves.O técnico, refira-se, estava na altura numa acesa discussão com o preparador físico do Chaves, Vítor Martins. O diálogo só terminou já à entrada do túnel de acesso, mas os dois intervenientes acabaram por despedir-se com um cordial aperto de mão que sanou o diferendo.