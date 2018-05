O Sporting cancelou o treino desta quarta-feira, apurou o Correio da Manhã, junto de fonte próxima do departamento de futebol leonino. A decisão surge na sequência da terça-feira de terror na Academia, com ultras da Juventude Leonina a invadirem Alcochete e a agredirem o plantel no balneário.





Continuar a ler

Record pode adiantar que esta manhã vai haver uma reunião entre jogadores para ser decidido o que fazer. pode adiantar que esta manhã vai haver uma reunião entre jogadores para ser decidido o que fazer.

O último jogo da época é, nesta altura, uma das grandes incógnitas do momento. Apesar do sucedido e de ter sido um dos agredidos, instantes após o ataque dos hooligans Jorge Jesus já pensava em como recuperar os jogadores para o Jamor. A verdade, porém, é que ontem não houve sequer treino e esta quarta-feira de manhã também não vai haver.