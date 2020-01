Jesus: «Como capitão Bruno Fernandes tem de ser mais equilibrado emocionalmente»

Jorge Jesus voltou este domingo a deixar rasgados elogios a Bruno Fernandes, ainda que na sua conversa com a CMTV tenha apontado alguns defeitos ao médio do Sporting. Em especial a sua tendência para discutir com os adversários e árbitros...





"Tem crescido pelo talento que tem. É um jogador de um nível elevado, que tem de jogar numa equipa que ganhe títulos no país e na Europa. É um pouco como o Paulo [Futre], que deveria ter ido para o Real Madrid quando foi para o Atlético. Não soube escolher a equipa certa! É um jogador com dimensão muito boa. Ainda continua a ter defeitos que tinha comigo. Um capitão de equipa tem de ser mais equilibrado emocionalmente. Falávamos os dois sobre isso. Ele tem de melhorar nesse capítulo. É um miúdo que gosta de aprender, é um excelente profissional. Acabava o treino e ficava a bater bola... É um miúdo que sempre teve paixão pela profissão e acho que não haverá um jogador por cá com a qualidade dele", comentou.