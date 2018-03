Continuar a ler

O Sporting vai defrontrar o Viktoria Plzen a contas com muitos problemas físicos no plantel, mas Jorge Jesus garantiu esta quarta-feira, na antevisão a esse duelo, que irá colocar em campo os futebolistas que tiver em melhores condições. Depois, ao fazer as contas aos indisponíveis, JJ 'ameaçou' convocar algum... jornalista."Amanhã vamos com os jogadores que temos em melhores condições para o jogo. Depois vamos saltar para Chaves e é a mesma coisa. Depois nem temos tempo para respirar e vamos para a República Checa. As minhas opções não vão ser em função do objetivo, mas sim que jogadores é que tenho para o objetivo. Neste momento estão seis jogadores para cair, com mais uns 5 ou 6 que estão lesionados, daqui a pouco ainda vou convocar um de vocês para jogar."

