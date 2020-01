Jesus desafiado a escolher os melhores da Liga: os nomes que o treinador falou

Desafiado pela CMTV a escolher a melhor equipa da Liga NOS, Jorge Jesus assumiu uma postura 'politamente correta', optando por não destacar um onze por entender não ter conhecimento aprofundado para tal. Ainda assim, JJ falou de alguns nomes, nomeadamente alguns com os quais trabalhou."O Maximiano era do nosso tempo no Sporting e já achávamos que era um miúdo com percurso para jogar. Está a jogar mais cedo do que esperava. Do Benfica este guarda-redes parece-me muito ágil, que no ano passado deu alguns pontos. Não tenho uma noção exata... Tirando estes dois [Vlachodimos e Marchesín], há mais algum que possa ombrear e ter esta qualidade? Não tenho conhecimento, tanto nesta como em nenhuma outra posição", começou por dizer.A conversa prosseguiu, mas Jesus lá destacou alguns nomes. "O FC Porto tem grandes jogadores, tal como Benfica e Sporting. No Sporting tem o Bruno Fernandes, que é influente, mas que no nosso tempo não era tão importante, porque tínhamos muitos bons jogadores. Hoje é destacado o melhor do Sporting e um dos melhores do campeonato português. O Benfica tem grandes jogadores também. Destaco o Rafa. É um jogador que me encanta, como outros que o Benfica tem. Como o Grimaldo, se bem que o melhor lateral esquerdo é o Alex Telles. O Acuña se continuar a lateral esquerdo será um dos melhores. O Telles, se pudesse levar, levava...", atirou entre risos.Ainda na lateral, o técnico do Flamengo foi questionado sobre os jogadores que ocupam o lado direito dos três grandes: André Almeida, Ristovski e Corona. "O André Almeida e o Ristovski foram dois jogadores que nós fomos buscar. O André Almeida começámos a adaptá-lo e quem o lançou como lateral foi o José Mota no Belenenses. Fomos para o Benfica e acabámos por trazê-lo de novo, depois de indicação também do scouting. Teve o percurso que teve e hoje é um jogador defensivamente completo. O Corona não conheço. O Ristovski é um miúdo que se perde taticamente. Quando o Sporting tem a bola tem movimentos que não deve ter, erros que cometia no nosso tempo. É muito forte fisicamente, está sempre em ritmo alto".Já sobre Coates e Mathieu, dois defesas que comandou no Sporting, JJ deixou elogios. "Fui eu que pedi à direção e ao Octávio ambos os jogadores. O Coates não jogava, já o conhecia. Financeiramente podia vir emprestado. O Mathieu foi mais difícil, por ser mais conhecido. Quando pensei nele, já jogava por dentro. Falei com ele e ele disse-me 'se é para jogar a lateral esquerdo, esquece!' São dois jogadores diferentes, um mais rápido [Mathieu] do que outro. Acima da média, mas que tem muita lesão. Fez uns quantos livres comigo... mas o Bruno Fernandes não o deixa bater!"Por fim, a conversa terminou na dupla de centrais do Benfica. "Ferro e Ruben Dias são dois miúdos com muita qualidade e que tiveram a sorte de ter quem lhes ensinasse dentro de uma filosofia que ajuda a valorizar-se. Aquela ideia já lá estava... Têm um conceito defensivo que valoriza o jovem. Têm uma capacidade física importante. No futebol moderno se não tiveres um bom keeper... E depois os centrais são fulcrais. Com o tempo, a cada ano vão aprendendo, com os erros que cometem - o Rúben tem cometido muitos, mas cada vez menos... Se os três grandes conseguissem segurar os melhores, e depois a fazer a prospeção que fazemos..."