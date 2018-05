Arrancou a preparação do Sporting para a final da Taça de Portugal com o Aves. Jesus chegou à Academia ainda à hora de almoço e depois foram-se apresentando os jogadores tendo em vista a realização do treino. Bruno de Carvalho não foi visto.Jorge Jesus vai orientar o encontro que encerra a temporada. O Sporting confirmou em comunicado a informação avançada por Record. "Em face das notícias vindas a público e à especulação que existe na comunicação social, a Sporting SAD informa que o treinador Jorge Jesus estará a orientar a equipa do #SportingCP na Final da Taça de Portugal", anunciaram os leões.

Autor: Alexandre Carvalho