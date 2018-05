Desolado com o ponto final de uma semana dramática, Jorge Jesus não conseguiu esconder as emoções no final. O técnico até parecia algo apático nos minutos iniciais, mas ‘aqueceu’ durante a partida, acreditou na reviravolta... até que a frustração falou mais alto. Na altura das medalhas, JJ tentou aguentar as lágrimas enquanto uns adeptos apoiavam e outros, muitos menos, criticavam. Mas o choro compulsivo chegou quando o técnico chegou perto de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Fernando Santos. Aí, a tristeza tomou conta.

Nessa altura, as emoções de JJ ‘rebentaram’ e o timoneiro fez mesmo um gesto a cruzar os braços, como se estivesse a dizer ‘basta’ ou ‘já chega’. A postura que tentou manter durante a semana após as agressões, especialmente para proteger os atletas, por fim cedeu quando chegou à tribuna.

