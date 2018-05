Jorge Jesus esteve ontem no Ritz, unidade hoteleira lisboeta onde o técnico tem por hábito almoçar, e teve um encontro fortuito com Sérgio Conceição. O amadorense cruzou-se com o homólogo do FC Porto, que se encontrava à mesa na companhia da família. Jesus deu-lhe um abraço e dois beijinhos e a dupla esteve breves momentos à conversa. JJ sentou-se depois noutra mesa para almoçar.