Jorge Jesus, Marco Silva e Carlos Carvalhal vão orientar glórias do Sporting

A Fundação Sporting vai organizar um jogo de solidariedade, no sábado, que servirá ainda para homenagear o falecido jogador leonino Fernando Peres e o técnico de equipamentos Paulinho. O cartaz é de luxo pois Jorge Jesus, Marco Silva e Carlos Carvalhal, três ex-treinadores do Sporting, vão orientar jogadores como Sá Pinto, Nélson, Manuel Fernandes, Litos, Beto, Lourenço, Nuno Valente, Carlos Xavier e Carlos Martins, entre outros.

A partida tem o início agendado para as 16h30 e, para entrar, os interessados só terão de levar um alimento não perecível. A festa começa logo às 14h30 com a apresentação das escolas do Sporting (150 crianças). Resta acrescentar que o árbitro convidado é Pedro Henriques.