Jorge Jesus negou esta sexta-feira, à SIC, ter quaisquer provas do alegado envolvimento de Bruno de Carvalho no ataque perpetrado por ultras do Sporting na terça-feira, desmentindo desta forma a notícia avançada pelo 'Público' Na conversa com a estação de Carnaxide, o técnico leonino deixou claro que não tem nenhuma informação sobre essa situação, tendo deixado claro que tudo o que aconteceu foi dito à polícia aquando do seu depoimento e que em momento algum deixou a declaração de que teria quaisquer provas adicionais.Segundo a SIC, Jesus ficou perturbado com as notícias avançadas, tendo mesmo ligado a Bruno de Carvalho, por volta das 10:30, para deixar claro que nada tinha a ver com as informações que circularam esta sexta-feira.