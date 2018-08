João Benedito esteve ontem no Núcleo de Brasfemes, em Coimbra, onde transmitiu uma mensagem de confiança aos sócios do emblema leonino, pedindo, também, "união e paz" na família do Sporting.

"Tenho uma confiança enorme, que é transmitida fundamentalmente porque sinto que as pessoas se identificam com o nosso projeto e sentem que somos o prolongamento do seu Sporting, para que ele consiga no futuro conquistar títulos", defendeu, na presença de cerca de duas dezenas de sócios e ladeado por Pedro Miguel Moura, homem-forte da candidatura para as modalidades, e Henrique Salgado, nome proposto para liderar os núcleos.

Lembrando que tem consigo "um projeto composto por pessoas que estiveram dentro de campo, mas que têm princípios de gestão muito fortes, numa candidatura independente e transparente", o antigo guarda-redes de futsal deixou um recado a Bruno de Carvalho. "Há coisas que estão acima da nossa visão e da nossa ideologia. Defendo que seja respeitado em toda a linha o que for definido por quem decide. Nós iremos respeitar e esperamos que os outros o façam", frisou, identificando, depois, cinco vetores para o seu projeto: cultura, gestão, família, marca e títulos.

Autor: Ricardo Chambel