João Benedito e Dias Ferreira convergem na defesa do leão

João Benedito e Dias Ferreira revelaram vários pontos de convergência no debate realizado na Sporting TV, principalmente nos temas mais polémicos do futebol português."Ninguém brinca connosco. Não vamos fazer alianças para os outros serem campeões", garantiu o antigo atleta sobre a governação da Liga e a distribuição dos direitos televisivos. Dias Ferreira defendeu que o Sporting "não pode perder o comboio da Europa" e destacou o convite para a sua equipa a Francisco Marques, o ‘pai’ do futebol nos Estados Unidos: "É uma mais-valia."Sobre os casos dos e-mails e o e-toupeira, João Benedito lamentou a "descredibilização". Já o advogado alertou para as "picardias entre dois clubes como se o Sporting não existisse". Mais jogos da Seleção em Alvalade e a luta pelo reconhecimento dos 22 títulos foram outros pontos em comum.A grande divergência entre João Benedito e Dias Ferreira está na opinião sobre a preparação para o cargo de presidente. O advogado entende que o antigo capitão do futsal está a precipitar-se. "Acho que se deve subir um degrau de cada vez. Entras como dirigente, tomas o elevador, não sobes a escada e carregas logo para o último andar. Eu não entrava num avião carregado de pessoas se soubesse que o indivíduo ia fazer o primeiro voo", disse Dias Ferreira. Benedito discorda. "É importante entrar agora. Para se ser Presidente da República basta ter 35 anos."Após a ‘refrega’, as baterias apontaram a... José Maria Ricciardi, pelo aviso de que em novembro poderá não haver dinheiro para salários. Dias Ferreira comparou com... BdC. "Dizer isso na véspera de um Benfica-Sporting é tão grave como mandar mensagens aos jogadores."O debate começou com uma nota de pesar, pela morte de Henrique Moutinho, de 23 anos, membro da lista de Dias Ferreira, como suplente da Mesa da Assembleia Geral. À família enlutada, Record apresenta sentidas condolências.