João Benedito garantiu ontem em Leiria que a candidatura que encabeça será uma "agradável surpresa" para os sócios, prometendo uma lista sem "padrinhos" e "pessoas que nos últimos 20 anos tenham estado nos órgãos sociais".O antigo capitão do futsal admitiu sentir "alguma mágoa" pelas rescisões de jogadores formados no clube. "Não o faria [pedir a rescisão], mas não posso condenar as pessoas. O que é do Sporting será restituído ao Sporting", frisou o candidato, prometendo que, se for eleito, irá "fazer prevalecer os direitos" da SAD.