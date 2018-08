João Benedito explicou esta quinta-feira que, se vencer as eleições no Sporting, quer manter relações institucionais com Benfica e FC Porto. No entanto, o candidato alertou que tal não pode ter apenas benefícios para o outro lado.





"Estou recetivo. Já identifiquei que o Sporting tem de ter relações institucionais com os outros concorrentes e parceiros de negócio. Teremos essas relações com todos. Temos é claro e ciente na nossa cabeça que quando pisarem o risco connosco não vão gostar das consequências, porque nesse momento terminam as relações. O relacionamento institucional não pode ser vir para que em parcerias os outros sejam campões e nós não. Não levaremos os outros ao título", explicou na Sport TV.

Autor: Luís Miroto Simões