João Benedito confessou-se radiante com a forma como tem decorrido a sua campanha. "Mesmo os que não conheciam o projeto, ouviram as nossas ideias e sentiram-se identificados com o que propomos para o Sporting", frisou, a Record, na sua sede de campanha, recusando comentar outras candidaturas: "Ocupamos muito espaço mediático a comentar ‘se...’. Não é tempo para tal."