João Benedito: «Tenho optado por estar calado...»

João Benedito foi questionado sobre o arranque de temporada do Sporting, cerca de um ano depois de ter sido candidato às eleições para a presidência dos leões. O antigo guarda-redes de futsal da equipa verde e branca referiu que continua à procura do melhor caminho para o seu clube do coração.





"Tenho optado por estar calado, mas isso não significa que esteja a gostar do que estou a ver neste início de temporada. Estou atento e sempre a tentar encontrar um caminho melhor para o Sporting. Sou mais um sócio e um adepto que tem a sua opinião", explicou à chegada para a gala Quinas de Ouro.