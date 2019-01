João Capela apitou e... levou leões ao desespero

O Sporting sentiu dificuldades na 1ª parte e o nervosismo que os jogadores iam sentido no relvado transpareceu para as bancadas. Com isto, o principal visado pelos adeptos acabou por ser o árbitro João Capela, em especial nos instantes que precederam o intervalo. Após terem distribuído ténues assobios perante a demora dos azuis em repor a bola em jogo em determinados lances, a ira aumentou aos 41’, depois de o juiz da AF Lisboa ter considerado falta de Diaby sobre André Santos. Uma decisão que fez com que todos os elementos no banco do Sporting saltassem que nem uma mola, esbracejando veementemente, ao mesmo tempo que o ‘tribunal’ de Alvalade vaiava Capela. Aliás, Raphinha e Jefferson foram os elementos mais efusivos nos protestos, algo que não escapou à atenção da equipa de arbitragem.

Já após os ânimos serenarem, Capela acercou-se do banco leonino e ‘descortinou’ Raphinha no meio da confusão, fazendo sinal para que o extremo chegasse até perto de si e, depois, repreendendo-o. Refira-se que, à saída para o túnel, ao intervalo e no final, os elementos de arbitragem voltaram a ser fortemente apupados.