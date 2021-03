João Daniel prolonga ligação ao Sporting até 2023

O médio João Daniel prolongou o seu vínculo ao Sporting por mais uma temporada, até 2023. Contratado ao Rio Ave, em 2015/16, estreou-se pelos iniciados e cumpriu todo o percurso de formação de leão ao peito, atuando esta temporada pela equipa de sub-23, apesar de ter apenas 18 anos de idade.





"Era mais novo quando assinei o primeiro contrato e não há muitas diferenças. Continuo com a mesma responsabilidade e vou continuar a trabalhar. Estou aqui há seis anos e esta renovação de contrato é um voto de confiança. O clube dá-me todas as condições para evoluir. Estou grato e quero responder dentro de campo", prometeu, em declarações à Sporting TV, o internacional sub-18 por Portugal, que sente a sua responsabilidade a aumentar à medida que se aproxima do plantel principal."Há sempre uma responsabilidade acrescida por sermos jogadores do Sporting. Estou a chegar a patamares mais altos, a chegar a sénior. Estou aqui desde os 13 anos, vou fazer 19 e vou continuar a trabalhar", reitera João Daniel, reconhecendo que a adaptação às exigências da equipa de sub-23 não tem sido tarefa fácil."O jogo é mais físico, rápido e tático. Obriga-nos a pensar mais rápido, mas isso é bom para nós, que estamos a entrar no mundo sénior. Se queremos chegar ao futebol profissional, que é o que todos ambicionamos, só assim vamos estar preparados", reconhece o médio, que tem ainda mais alguns pensamentos sobre o tema: "O objetivo de todos é chegarmos à equipa principal, não sou diferente e penso que é possível. Acredito em mim e sei que sou capaz disso, mas tenho que provar dentro de campo e trabalhar muito, porque chegar lá é chegar ao alto nível."Por fim, uma palavra do jovem jogador aos sportinguistas. "Vou dar tudo, como sempre dou, dentro de campo e espero dar muitas alegrias aos adeptos", conclui João Daniel.