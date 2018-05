Continuar a ler

O ex-presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) explicou ainda que no plano de ação da Comissão não existe "qualquer intuito de fazer o que está fora do nosso raio de ação": "É reunir e começar a trabalhar com a direção no cumprimento das funções do CFD. Se houver algum pedido da direção sobre ação discpilinar, será analisada nesse enquadramento."



Nesse sentido, e apesar da intenção manifestada pela direção, João Duque acredita que uma reunião com a mesma "é possível", acrescentando que até ao momento não houve quaisquer contactos: "Não, acabámos de ser nomeados e por isso seria difícil existir. Estamos à espera de reunir. Isto não é um órgão executivo. A Comissão de Fiscalização não tem de estar a atuar diariamente no clube, fará aquilo outros CFD fazem." O ex-presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) explicou ainda que no plano de ação da Comissão não existe "qualquer intuito de fazer o que está fora do nosso raio de ação": "É reunir e começar a trabalhar com a direção no cumprimento das funções do CFD. Se houver algum pedido da direção sobre ação discpilinar, será analisada nesse enquadramento."Nesse sentido, e apesar da intenção manifestada pela direção, João Duque acredita que uma reunião com a mesma "é possível", acrescentando que até ao momento não houve quaisquer contactos: "Não, acabámos de ser nomeados e por isso seria difícil existir. Estamos à espera de reunir. Isto não é um órgão executivo. A Comissão de Fiscalização não tem de estar a atuar diariamente no clube, fará aquilo outros CFD fazem."

João Duque, professor catedrático em finanças e gestão financeira, é um dos cinco elementos que compõem a Comissão Fiscalizadora do Sporting que irá exercer temporariamente as funções do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD), demissionário. À CMTV, disse acreditar que será possível coabitar com a direção, pese o facto de este órgão ter dito que iria proibir a entrada da Comissão nas instalações do clube "Se temos condições para atuar? Penso que sim, temos que pedir autorização ou uma reunião com direção para termos uma negativa efetiva. Até agora havia uma intenção face a uma comissão em abstrato e agora há mesmo uma Comissão. A Comissão reconhece autoridade à direção para gerir o clube, porque foi eleita dentro da lei. Não há qualquer desconsideração. Deixou de existir o CFD, que por via dos estatutos tem de ser substituído, mas dentro do respeito absoluto. Até agora não vejo desconsideração", começou por dizer João Duque.