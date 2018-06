João Duque "não é ligado a futebol", mas praticou ginástica como federado no Sporting e até foi campeão nacional por equipas. O economista, de 54 anos, explica as razões que o levaram a aceitar o convite endereçado por Jaime Marta Soares.

"Não me passava pela cabeça estar envolvido. Só me deixei envolver porque é um momento de crise grande", afirma a Record, revelando ainda a intenção de evitar mais polémicas: "O Sporting, além das vitórias e dos campeonatos, é uma instituição em que muitos se reveem. Pode ser exemplo para a sociedade civil noutras áreas. As coisas devem ser feitas com uma certa calma. Não vale a pena estar a criar tensões, porque o que se pretende é resolver os problemas. A minha atitude é absolutamente pacífica, nunca irei entrar em guerra com ninguém", garante.

Continuar a ler