João Mário: «A equipa vai entrar na máxima força»

João Mário garante que as incidências registadas na vitória alcançada pelo Sporting diante do Nacional não se vão refletir no jogo da Taça de Portugal, diante do Marítimo.





"Foi um desgaste muito forte, obviamente, pois houve várias condicionantes no último jogo, desde a viagem ao próprio campo. No entanto a equipa sabe que vai entrar numa competição diferente que também consta dos nossos objetivos. Queremos passar esta fase e, acima de tudo, posso dizer que estamos preparados independentemente do que aconteceu no último jogo", afirmou o médio-ofensivo, à Sporting TV, onde garantiu que só pensa em conquistar este troféu: "É claro que podemos conquistar a Taça de Portugal. É uma competição difícil em que entramos sempre para vencer. Nós sabemos que temos um adversário forte pela frente, um adversário que respeitamos, mas também sabemos a qualidade que temos e o grande grupo que temos. Faltam algumas etapas para chegarmos ao Jamor, mas é um objetivo do Sporting, seguramente".

Os leões acabaram por ser forçados a realizar um pequeno estágio na Madeira, uma situação que até acabou por ser considerada benéfica pelo internacional português. "Como o jogo foi adiado de quinta-feira para sexta-feira não fazia muito sentido regressarmos a Lisboa. Adaptámo-nos bem, treinámos bem e recuperámos bem. Tenho a certeza que a equipa vai entrar na máxima força para passar este adversário complicado. Também foi bom estarmos quatro ou cinco dias juntos pois reforça a união e o espírito de equipa. Estamos num bom momento e queremos continuar", garante o jogador leonino que também agradeceu aos adeptos o apoio que o plantel tem recebido:



"A equipa fica muito contente por aquilo que tem sido o apoio dos adeptos. Neste momento só pode ser através das redes sociais, mas a equipa sente esse apoio. É algo sobre o qual conversamos muito nas refeições, e queremos agradecer uma vez que eles não podem estar connosco e nem podem ir aos jogos. Contudo, não deixamos de agradecer a motivação e a força que nos têm dado. Queremos deixar-lhes uma palavra a confirmar que sentimos o apoio que têm transmitido".