João Mário: «A estrelinha dá muito trabalho»

O Sporting cimentou ontem a liderança na Liga NOS com mais um triunfo, desta feita, em casa, diante do Santa Clara (2-1). Alguns jogadores recorreram às redes sociais para dar conta do estado de espírito que neste momento reina entre os leões.





"A estrelinha dá muito trabalho! Vamos!""Até ao fim! Mais três pontos na nossa caminhada. Juntos""Seguimos juntos vamos Sporting. Grande capitão Coates""Acreditámos até ao fim e conseguimos alcançar o nosso objetivo. Mais três pontos muito importantes nesta nossa caminhada. Unidos como sempre, equipa"







