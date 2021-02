João Mário: «A história pode mudar»

Apesar de o Sporting ter conquistado esta segunda-feira o sétimo consecutivo e aumentado para 10 pontos a vantagem sobre o segundo classificado, o FC Porto, o discurso em Alvalade não sofre qualquer alteração, no que à conquista do título diz respeito.





"Sabemos que a história pode ser feita e que a história pode mudar. Então, o que temos a fazer é continuar a pensar jogo a jogo, pois falta muito campeonato. É continuar com esta humildade, pois só assim podemos alcançar os nossos objetivos", referiu João Mário na flash interview da SportTV, resistindo a todas as abordagens feitas pelo jornalista."Ainda faltam tantos jogos, há sempre uma primeira vez para tudo. É essa a palavra que temos de ter em atenção, acima de tudo continuar com a nossa humildade, temos feito um grande trabalho, mas ainda falta muito campeonato", repetiu o médio leonino que fez de penálti o primeiro golo dos leões, antes de analisar o encontro proprimente dito."Sabiamos da qualidade do adversário, para nós era uma partida muito importante porque podíamos ficar a 10 pontos do segundo classificado. A equipa está de parabéns, jogámos três vezes contra o Paços, ganhámos os três jogos e não concedemos um golo, só isso diz tudo", referiu João destacando a importância das bolas paradas no desfecho do encontro."Fizemos o golo de penálti na primeira parte, sabíamos que uma bola parada podia também decidir o jogo, foi o que fizemos e estamos de parabéns", conclui o médio do leões.